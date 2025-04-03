«Црвена Звезда» предложила России свой стадион в качестве нейтральной арены

«Црвена Звезда» готова предоставить России стадион в качестве нейтральной арены.

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Об этом сообщил гендиректор клуба Звездан Терзич.

Ранее президент РФС Александр Дюков не исключил проведение домашних матчей в Сербии в случае необходимости играть на нейтральной территории после возвращения на международную арену.