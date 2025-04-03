На конгрессе УЕФА почтили память Василия Уткина

Члены конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтили минутой молчания память спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина и экс‑футболиста сборной России Алексея Бугаева.

Заседание конгресса УЕФА проходит в четверг в Белграде. В ходе мероприятия были показаны титры с фамилиями футбольных личностей, ушедших из жизни в 2024 году. В списке памяти указали имена Уткина, Бугаева и многих других российских футболистов, тренеров, судей и специалистов.

О смерти Уткина стало известно 19 марта 2024 года, ему было 52 года. Бугаев погиб в зоне СВО в конце 2024‑го. Бывшему футболисту «Томи», «Торпедо», «Локомотива» и «Краснодара» было 43 года.