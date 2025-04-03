Выяснилось, какие артисты выступят на матчах «Зенита»

Клава Кока, Григорий Лепс и «Дискотека Авария» выступят на матчах «Зенита».

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Перед матчем с «Краснодаром» 13 апреля в рамках Winline Show на «Газпром Арене» выступит Клава Кока. 20 апреля перед матчем с «Краснодаром» споет Григорий Лепс, а на игре с «Пари НН» 4 мая – группа «Дискотека Авария».