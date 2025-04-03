Выяснилось, какие артисты выступят на матчах «Зенита»

Клава Кока выступит перед матчем «Зенит» – «Краснодар», перед игрой с «Химками» – Лепс, перед «Пари НН» – «Дискотека Авария»
Клава Кока, Григорий Лепс и «Дискотека Авария» выступят на матчах «Зенита».
Перед матчем с «Краснодаром» 13 апреля в рамках Winline Show на «Газпром Арене» выступит Клава Кока. 20 апреля перед матчем с «Краснодаром» споет Григорий Лепс, а на игре с «Пари НН» 4 мая – группа «Дискотека Авария».
«Весна! Искрометный футбол! Грандиозные концерты! Перед игрой с «Краснодаром», которая наверняка станет важнейшим поединком в битве за медали, в рамках Winline Show на главной сцене стадиона состоится концерт Клавы Коки. Одна из самых популярных певиц страны исполнит свои главные хиты, среди которых «Краш», «Нокаут», «Покинула чат» и другие. За час до матча с «Химками» на «Газпром Арене» начнется концерт Григория Лепса. Лауреат многочисленных фестивалей и премий исполнит для гостей «Газпром Арены» самые известные композиции и позволит зарядиться энергией перед игрой. Первый майский матч «Зенита» пройдет на «Газпром Арене» 4 мая. Это воскресенье станет для гостей стадиона станет еще более ярким и эмоциональным – перед игрой с «Пари НН» на главной сцене арены выступит группа «Дискотека Авария». Коллектив, горячо любимый всеми поколениями россиян, обеспечит всем болельщикам необходимый настрой на вечер», – говорится в сообщении «Зенита».