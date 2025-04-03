Часть фанатов «Спартака» выступила против возвращения на матчи Кубка России

Часть фанатов московского «Спартака» выступает против частичной отмены бойкота. Ранее движение «Фратрия» объявило о том, что возвращается на матчи Кубка России. Однако теперь появилось совместное заявление 26 фанатских коллективов (как крупных, так и мелких) о том, что они не намерены прекращать бойкотировать матчи.

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