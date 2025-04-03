Премьер-министр Сербии процитировал Роналду на конгрессе УЕФА в Белграде

Милош Вучевич процитировал Криштиану Роналду и Марко ван Бастена в УЕФА.

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Премьер-министр Сербии выступил с речью на открытии конгресса УЕФА, проходящем в четверг в Белграде.

Среди прочего Вучевич поблагодарил УЕФА за их доверие и поддержку в организации этого события, а также выразил особое признание президенту организации Александеру Чеферину.

«С глубоким уважением привожу слова легендарного Марко ван Бастена, который красноречиво сказал: «Я думаю, что футбол – великая игра, потому что она объединяет людей. Неважно, откуда вы родом и на каком языке говорите, футбол объединяет всех. Эта проникновенная цитата отражает саму суть нашего сегодняшнего собрания», – сказал Вучевич.

Сербский политик в ходе выступления также процитировал слова форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду:

«Я не перфекционист, но мне нравится, когда все сделано хорошо. Что еще важнее, я чувствую безграничную потребность учиться, совершенствоваться, расти – не только для того, чтобы порадовать тренера и болельщиков, но и чтобы быть довольным самим собой», – добавил Вучевич.