Премьер-министр Сербии процитировал Роналду на конгрессе УЕФА в Белграде

Премьер-министр Сербии Вучевич процитировал Роналду и ван Бастена на конгрессе УЕФА в Белграде
Милош Вучевич процитировал Криштиану Роналду и Марко ван Бастена в УЕФА.
Премьер-министр Сербии выступил с речью на открытии конгресса УЕФА, проходящем в четверг в Белграде.
Среди прочего Вучевич поблагодарил УЕФА за их доверие и поддержку в организации этого события, а также выразил особое признание президенту организации Александеру Чеферину.
«С глубоким уважением привожу слова легендарного Марко ван Бастена, который красноречиво сказал: «Я думаю, что футбол – великая игра, потому что она объединяет людей. Неважно, откуда вы родом и на каком языке говорите, футбол объединяет всех. Эта проникновенная цитата отражает саму суть нашего сегодняшнего собрания», – сказал Вучевич.
Сербский политик в ходе выступления также процитировал слова форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду:
«Я не перфекционист, но мне нравится, когда все сделано хорошо. Что еще важнее, я чувствую безграничную потребность учиться, совершенствоваться, расти – не только для того, чтобы порадовать тренера и болельщиков, но и чтобы быть довольным самим собой», – добавил Вучевич.
«Футбол в Сербии может похвастаться славным наследием. Наша страна дала миру множество выдающихся игроков и тренеров, чей вклад оставил неизгладимый след в мировом футболе. Поэтому этот конгресс приобретает первостепенное значение в формировании будущего европейского футбола. Мы стремимся к тому, чтобы этот конгресс послужил площадкой для обмена идеями и опытом, а также для укрепления связей сотрудничества между членами УЕФА. Мы выражаем искреннюю благодарность УЕФА за доверие и поддержку в организации этого мероприятия», – сказал серб.