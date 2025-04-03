Мостовой оценил перспективы Сперцяна

Мостовой о Сперцяне: «Он готов и к «ПСЖ», и к «Ювентусу» – к любому топ-клубу. Надо не бояться и пробовать, Сафонов же играет, никаких проблем нет»
Александр Мостовой заявил, что Эдуард Сперцян готов к топ-клубу Европы.
«Сперцян — главный игрок в «Краснодаре» уже не первый сезон. Наравне с Кордобой. Это два футболиста, которые обеспечивают «быкам» лидерство в турнирной таблице. Готов ли Спецрян к отъезду в европейский топ-клуб этим летом? Сперцян готов и к «ПСЖ», и к «Ювентусу» – к любому топ-клубу. Надо не бояться и пробовать, если поступит предложение. В футбол он играть умеет, а что еще нужно? Сафонов же играет, никаких проблем у него нет», – сказал бывший полузащитник сборной России.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 20 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.