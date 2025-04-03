Ротенберг может стать гендиректором «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг станет генеральным директором столичного клуба в случае, если итоги сезона будут оценены, как неудачные. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», — добавил источник «Чемпионата».

Сейчас Борис Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодёжного футбола «Локомотива». После 22 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.