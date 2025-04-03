Каррера назвал Джикию одним из сильнейших защитников, с которыми он работал

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил «Матч ТВ», что считает Георгия Джикию одним из сильнейших защитников, с которыми он работал в своей тренерской карьере.

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Джикия — бывший защитник московского «Спартака». В составе «красно‑белых» он становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Сейчас 31‑летний футболист выступает за подмосковные «Химки».

— Потянул бы Джикия уровень чемпионата Италии?

— Не знаю его формы, но я считаю его хорошим игроком. Давайте говорить о том, что он остался играть в РПЛ, а не ушел куда‑то вниз.

— Это сильнейший защитник, с которым вы работали?

— Один из, — сказал Каррера «Матч ТВ».

В следующем туре «Химки» 6 апреля в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».

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