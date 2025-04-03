Вендел обратился к болельщикам «Зенита» с призывом

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о своей мотивации на остаток нынешнего сезона. Бразильский футболист покинет петербургский клуб летом и перейдет в «Ботафого».

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«Призываю всех болельщиков не сомневаться в моей мотивации. До последнего матча в этой футболке я буду отдавать все силы на поле. Ровно так же, как делал это до этого. Для меня самая главная мотивация сейчас — это уйти с высоко поднятой головой, уйти в чемпионском статусе. А тем более в год столетия клуба. Моя главная задача — помочь «Зениту» и городу завоевать титул в этом году», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, 2 забитых мяча и 11 голевых передач. Всего за петербургский клуб бразилец в 144 матчах забил 21 гол и стал автором 34 результативных пасов.

«Зенит» в этом году отметит 100-летний юбилей. Это произойдет 25 мая.

После 22-х туров «Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав 46 очков. На три очка петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара».

5 апреля «Зенит» в гостях сыграет с «Локомотивом».

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