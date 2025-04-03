Инстасамка и ее муж купили футбольный клуб

Инстасамка и ее муж Moneyken купили «Чертаново Медиа». Они будут управлять клубом и отвечать за трансферы (Mash)
Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин купили футбольный клуб.
По информации телеграм-канала «Mash на спорте», певица Инстасамка и ее муж Олег Moneyken (Олег Еропкин) приобрели футбольный клуб «Чертаново Медиа».
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 300 млн рублей. Однако в ходе переговоров она оказалась «в разы меньше».
По данным издания, в планах у артистов лично управлять делами клуба, отказаться от всех игроков и купить новых.
Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново» с трех до двенадцати лет. Еропкин был в заявке «Чертаново Медиа» на Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили, в котором принимали участие команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.