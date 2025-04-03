Дзюба о скандале с «Амкалом»: «Их 30 минут уговаривали, как целочек»

Артем Дзюба рассказал о стычке в финале Т-Лиги.

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В сентябре 2024-го команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.