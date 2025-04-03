Избран новый состав исполкома УЕФА

Новый состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) избран на заседании конгресса организации в Белграде.

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Заседание 49‑го конгресса УЕФА проходит в четверг. В новый состав исполкома на четыре года по итогам голосования вошли Лисе Клавенесс (Норвегия), Франк Паув (Нидерланды), Габриэле Гравина (Италия), Ханс‑Йоахим Ватцке (Германия), Мариян Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Айвар Похлак (Эстония), Армен Меликбекян (Армения). На двухлетний срок избраны Абаль Рафаэль Лузан (Испания) и Моше Зуарес (Израиль).

Украинец Андрей Шевченко не набрал нужного количества голосов, чтобы войти в состав исполкома УЕФА.

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, занимавший пост в исполкоме УЕФА с 2021 года, не был включен в число кандидатов на переизбрание.