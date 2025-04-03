Стало известно, будет ли Орлов комментировать матч «Локомотив» — «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов не будет работать на матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит». Расписание комментаторов на ближайший тур опубликованы в соцсетях канала «Матч Премьер».

© Спорт день за днем

Игру «Локомотива» с «Зенитом» прокомментируют Георгий Черданцев и Александр Аксенов. Этот матч состоится в субботу, 5 апреля, на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игра будет показана на телеканале «Матч ТВ».

Орлов комментировал матч «Зенит» — «Рубин» (4:0) в минувшее воскресенье, 30 марта. 80-летний комментатор работал на матче «Зенита» впервые с 2019 года. Комментировал Орлов вместе с Михаилом Крестининым и Павлом Богдановым.

«Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав в 22-х матчах 46 очков. На три очка петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара». «Локомотив» располагается на 6-м месте с 40 очками.

Петербургский клуб последние шесть сезонов становится чемпионом России.