Нагорных прокомментировал слухи о смене гендиректора в «Локомотиве»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи насчет смены генерального директора в клубе. Сейчас данный пост занимает экс-футболист Виталий Леонченко.

«Могу появившуюся информацию назвать очередным фейком и вбросом. Команда сейчас готовится к очередной игре, и все на этом в клубе сосредоточены», — заявил Нагорных корреспонденту «РИА Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший защитник Борис Ротенберг займет пост гендиректора в случае неудачных результатов клуба по окончании сезона.

На данный момент в общей таблице РПЛ столичный «Локомотив» занимает 6 место с 40 очками. На первой строке находится «Краснодар» (49), следом за ним идет питерский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44).