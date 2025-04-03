Инстасамка купила известный футбольный клуб

Российская рэп-исполнительница и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, и ее супруг Олег Еропкин стали владельцами футбольного клуба «Чертаново-Медиа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Зотеевой Максима Столярова.

О том, что у них было в планах приобретение одного из футбольных клубов, сообщало ранее агентство. Как отмечается, стороны уже заключили сделку.

«Дарья и Олег приобрели "Чертаново-Медиа". Сделка заключена», - подчеркнул директор.

Клуб «Чертаново-Медиа» основали в минувшем году. Он выступает в медийной «Т-Лиге», в Кубке надежды Медиалиги.

Ранее в Telegram-канале группы «Ленинград» сообщалось, что Инстасамка станет солисткой коллектива, в планах - выпуск нового альбома, который станет первым за последние шесть лет. Отмечалось, что Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Позднее стало известно, что певица выпустила совместно с группой «Ленинград» музыкальный альбом, который получил название «Бумеры и зумеры».