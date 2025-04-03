Семак ответил, будет ли матч с «Локомотивом» особенным для Глушенкова

Семак ответил на вопрос, будет ли матч с «Локомотивом» особенным для Глушенкова.

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– Сергей Богданович, как вам кажется, станет ли матч против «Локомотива» особенным для Максима Глушенкова, поскольку он был если не лидером, то одним из лидеров команды совсем недавно?

– Посмотрим, об этом нужно у Максима спросить. Все по-разному воспринимают игры против своих предыдущих клубов, тем более Максим уже играл против «Локомотива» – нынешний матч не будет первым. Все-таки первый матч против бывшей команды всегда стоит особняком.

Посмотрим, спросим у Максима, насколько важный и принципиальный для него этот матч, – сказал тренер «Зенита».