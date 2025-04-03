УЕФА может отстранить Рюдигера за непристойное поведение в матче с «Атлетико»

УЕФА может отстранить Антонио Рюдигера за поведение в матче ЛЧ с «Атлетико».

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Ранее руководящий орган европейского футбола открыл дело против Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора после жалобы «Атлетико» на их непристойное поведение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» 12 марта.

Как сообщает Marca, вероятнее всего, УЕФА наложит на Винисиуса, Мбаппе и Себальоса денежные штрафы.

Рюдигер, чье поведение признано «угрожающим», может получить штраф и условную дисквалификацию в Лиге чемпионов. Не исключено также реальное отстранение немецкого защитника – он рискует пропустить первый матч 1/4 финала с «Арсеналом».

Ожидается, что окончательное решение по делу игроков «Реала» будет вынесено в пятницу.