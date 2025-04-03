КДК РФС оштрафовал Рахимова за 15‑е нарушение правил в сезоне

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в 15‑й раз в сезоне вышел за пределы технической зоны в матче с «Зенитом» и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Встреча 22‑го тура МИР РПЛ прошла в Санкт Петербурге в воскресенье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

— «Динамо» — «Оренбург»: задержка выхода хозяев из раздевалки перед началом матча на 2,5 минуты. Штраф «Динамо» 40 тысяч.

«Краснодар» — «Факел»: главный тренер «Факела» Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью. Он выходил за пределы техзоны, восьмое нарушение в сезоне. Штраф за неприход на флеш‑интервью «Факелу» 40 тысяч. За выход за пределы техзоны — штраф Пятибратову 30 тысяч.

«Ахмат» — «Спартак»: отсутствие матч‑менеджера хозяев во время проведения игры. Это нарушение технического регламента соревнований. Штраф «Ахмату» — 100 тысяч.

«Зенит» — «Рубин»: хозяева задержали выход из раздевалки перед началом игры на 3 минуты. Рахимов выходил за пределы техзоны — 15‑е нарушение в сезоне. Штраф Рахимову — 30 тысяч.

«Акрон» — «Ростов»: гости задержали выход на поле перед началом на 2,5 минуты, штраф 40 тысяч. Тедееву за выход за пределы техзоны — 30 тысяч.

— Пятибратов покинул «Факел». Как будете брать штраф?

— Клуб несет субсидиальную ответственность по штрафам игроков и официальных лиц клуба, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

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