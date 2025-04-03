Президент УЕФА ответил, в чем разница в ситуации с допуском России и Израиля

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментируя ситуацию с допуском сборных России и Израиля до международных турниров, заявил, что не готов высказываться о политической ситуации в мире.

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В четверг в Белграде прошел 49‑й конгресс УЕФА. В рейтинге сборных ФИФА израильская команда располагается на 78‑й строчке, Россия — на 35‑й.

— Что бы вы сказали тем, кто спрашивает УЕФА, в чем отличие ситуации России и Израиля?

— Если вы говорите про футбол, то можете посмотреть в рейтинги. Если говорите про политику, то не спрашивайте меня, — сказал Чеферин на пресс‑конференции по итогам конгресса УЕФА.

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. Израильские клубы и сборные участвуют в международных турнирах, несмотря на конфликт в секторе Газа.