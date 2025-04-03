Защитник «Арсенала» из‑за травмы выбыл до конца сезона

Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяэс из‑за травмы подколенного сухожилия не поможет команде в оставшихся матчах сезона‑2024/25, сообщается на сайте лондонского клуба.

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Габриэл получил травму во вторник в матче 30‑го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом». Бразилец был заменен на 16‑й минуте.

— Габриэл получил травму подколенного сухожилия, которая требует хирургического вмешательства. В ближайшие дни Габриэлу будет проведена операция по восстановлению сухожилия, после этого футболист приступит к программе восстановления, чтобы быть готовым к началу следующего сезона, — говорится в заявлении «Арсенала».

Габриэл в текущем сезоне провел 45 матчей за «канониров», забил пять мячей и отдал три голевые передачи.