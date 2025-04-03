ФК «Ротор» оштрафовали за брошенный в помощника судьи козинак

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наложении санкций на "Ротор" по результатам 26-го тура Первой Лиги.

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- С трибуны "Ротора" была брошена упаковка козинаков и попала в помощника судьи. Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тысяч рублей и запретом на год посещать спортивные соревнования. "Ротор" оштрафован на 100 тысяч рублей.

В воскресенье, 30 марта, в Волгограде состоялся матч 26-го тура Первой лиги, в котором местный футбольный клуб "Ротор" принимал на своем поле московскую "Родину". Игра завершилась минимальным поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный гол во встрече был забит на 25-й минуте первого тайма.

На данный момент "Ротор" занимает 8 место в турнирной таблице. Волгоградская команда набрала 33 очка и отстает от зоны стыковых матчей на одиннадцать баллов.