Шевченко обвинил УЕФА в нежелании видеть украинцев в руководстве организации

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хочет видеть представителей Украины в руководстве по политическим мотивам. Ранее стало известно, что Шевченко не попал Исполнительный комитет УЕФА, набрав 15 голосов.

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