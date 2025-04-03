Черданцев объяснил низкую результативность Соболева в «Зените»

Форвард «Зенита» Александр Соболев не может найти свою игру из‑за высокой конкуренции в атаке петербургской команды, считает комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

© Матч ТВ

В воскресенье «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:0 в домашнем матче 22‑го тура РПЛ. Соболев вышел на поле с первых минут и был заменен в перерыве. Форвард провел 21 матч за «сине‑бело‑голубых» во всех турнирах и забил два мяча.

— Соболева заменили в перерыве матча с «Рубином». Когда у Александра пойдет игра?

— Соболев меня очень сильно подвел, из‑за него я должен Владиславу Радимову плов, который планирую отдать в воскресенье.

Проблема Соболева в том, что в «Зените» еще есть Лусиано и Матео Кассьерра — это высокая конкуренция. У Лусиано восемь голов, у тебя — ноль, поэтому нужно объективно оценивать шансы. Думаю, Саша понимает, что он третий выбор после Лусиано и Кассьерры, если они здоровы. Соболев не может сыграть на фланге, эта позиция для него закрыта. У него просто меньше вариантов на поле, — сказал Черданцев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.