В УЕФА рассказали, как будут возвращать Россию на турниры

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на пресс-конференции после окончания очередного конгресса организации в Белграде заявил, что возвращение российских клубов и сборной на международные турниры будет обсуждаться вместе с коллегами из Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

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По его словам, процесс возвращения России должен проходить аналогично тому, как проходил процесс исключения.

«Первое решение (об отстранении России) было принято совместно с ФИФА. Поскольку мы находимся в контакте с ФИФА, мы сделаем это вместе, когда будем принимать решение», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.