«Спартак» продал рекордное число билетов на матч ЦСКА

Московский «Спартак» продал за сутки рекордное число билетов на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых в Telegram.

За сутки свободной продажи, которая стартовала 2 апреля, клуб реализовал 9431 билет на дерби.

«Это был рекордный день продаж на матч РПЛ за всю историю нашего стадиона! Спасибо за поддержку», — говорится в заявлении.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Матч «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ завершился нулевой ничьей. После этого тура лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14-м месте, набрав 19 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.