Гол Соболева спас "Зенит" от поражения в матче с "Локомотивом"

Игра прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена".

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Благодаря этому результату "Зенит" набрал 47 очков и продолжил занимать второе место в турнирной таблице. У "Локомотива" в активе стало 41 очко - "железнодорожники" поднялись на пятую строчку.

Чемпионат России. 23 тур

Гол: Батраков, 63 - Соболев, 85

"Локомотив": Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов (Фассон, 49), Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Воробьёв (Сулейманов, 83), Пиняев (Сарвели, 83).

"Зенит": Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Мимович, Мостовой, Барриос, Вендел, Энрике, Кассьерра, Лусиано (Глушенков, 69).

Предупреждения: Ненахов, 32, Педро. 81

Удаления: Педро, 90+1