Дзюба раскритиковал Аршавина за фразу «ваши ожидания – ваши проблемы».

Летом 2012 года сборная России не вышла из группы на чемпионате Европы. Полузащитник Андрей Аршавин после матча с Грецией (0:1) в разговоре с болельщиками, среди которых был депутат, заявил: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы». В 2020-м бывший футболист «Зенита» высказался о своих словах: «Я бы ничего не поменял. Это все описывается в книжках по психологии».

Фразу Аршавина прокомментировал Артем Дзюба, который в марте сыграл за сборную России впервые с 2021 года и, забив гол в BetBoom товарищеском с Гренадой (5:0), стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды страны. Он забил 31-й гол и обогнал Александра Кержакова.