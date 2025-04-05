УЕФА может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может оштрафовать «Челси» за продажу женской команды материнской компании владельцев лондонского клуба Blueco 22 Midco Ltd. Об этом сообщает британское онлайн-издание Mirror.
По данным источника, УЕФА может наказать «Челси» за подобные махинации, так как сделка с большой долей вероятности нарушает финансовые правила организации, не позволяющие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерним компаниям. Вероятнее всего, «синие» будут оштрафованы.
«Челси» после 30 встреч в чемпионате Англии набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Ноттингема» на пять очков.