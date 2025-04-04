Бывший футболист «Рубина» посоветовал россиянам отказаться от выступлений за границей
Бывший футболист «Рубина» Джордже Деспотович дал совет российским футболистам, которые хотят выступать в зарубежных чемпионатах. Слова серба приводит Sport24.
Он рекомендовал им отказаться от этого.
«В России есть все, что надо: хорошая зарплата, живешь в своей стране, говоришь на родном языке. Никуда не надо ехать!» — заявил Деспотович.
Форвард добавил, что за границей они не увидят ничего лучшего.
«Русские должны играть в России — здесь для них сделали все, чтобы они были звездами, жили хорошую, богатую жизнь», — отметил футболист.
Ранее с призывом уезжать в европейские клубы выступил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.