Бывший футболист «Рубина» посоветовал россиянам отказаться от выступлений за границей

Бывший футболист «Рубина» Джордже Деспотович дал совет российским футболистам, которые хотят выступать в зарубежных чемпионатах. Слова серба приводит Sport24.

Он рекомендовал им отказаться от этого.

«В России есть все, что надо: хорошая зарплата, живешь в своей стране, говоришь на родном языке. Никуда не надо ехать!» — заявил Деспотович.

Форвард добавил, что за границей они не увидят ничего лучшего.

«Русские должны играть в России — здесь для них сделали все, чтобы они были звездами, жили хорошую, богатую жизнь», — отметил футболист.

Ранее с призывом уезжать в европейские клубы выступил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.