Дзюба рассказал, какого качества не хватало Аршавину на поле

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о бывшем полузащитнике «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине.

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«У меня к Аршавину единственная [претензия]: он сам по себе не лидер. Он талантливый безумно, футболист очень сильный, который мог индивидуально решить на любом практически уровне. По мне, футболист должен быть... Рядом с ним должны игроки раскрываться, становиться сильнее. Ты должен где-то брать на себя ответственность, лидерские качества. Шава – нет. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть», – заявил Дзюба в интервью для подкаста Hustle Show.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с петербургским клубом он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008. Также полузащитник известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Кайрат». За сборную России Аршавин выступал с 2002 по 2012 годы, всего провел в составе национальной команды 74 матча, в которых забил 17 голов. Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

После окончания игровой карьеры Аршавин вернулся в «Зенит» в качестве функционера, с января 2022 года он занимает должность заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию.