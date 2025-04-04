Стивен Джеррард высказался о возможном возвращении к работе тренером

Бывший главный тренер «Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард признался, что не спешит возвращаться к работе тренером.

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«Не хочу, нет. Я рад, что просыпаюсь свободным, занимаюсь своими делами и вообще не знаю, что такое стресс. В какой-то момент я вернусь, но в ближайшие полтора года или чуть больше — нет. Мне нравится эта свобода. Я могу сыграть в гольф, сходить в бар и выпить пару пива, делать обычные вещи, которые нельзя делать, когда тренируешь», — приводит слова Джеррарда британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Напомним, Джеррард был назначен на должность главного тренера саудовского «Аль-Иттифака» летом 2023 года, покинул команду английский специалист в 2025-м. До этого Стивен возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс». В качестве футболиста он защищал цвета «Ливерпуля» с 1998 по 2015 год, затем перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».