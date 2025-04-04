Футболист «Пари НН» рассказал, как жил в России на 20 тысяч рублей в месяц

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал, как раньше жил в России на 20 тысяч рублей в месяц.

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— Изначально же ты в России играл в ЛФЛ.

— Да. Мой друг пригласил меня в команду. Я приехал сюда ради этого. До этого я был в Испании на просмотре, но не захотел оставаться. В Россию же я приехал ради футбола, почти год провёл здесь безуспешно, думал возвращаться в Мали. Но подвернулся шанс играть в ЛФЛ. Я не думал о деньгах. Даже когда попал в «Велес» – был готов играть бесплатно. Главная сложность — язык. Тогда я не знал русского, а на французском и английском в России не говорят хорошо. Помню, как путался в метро. Московский метрополитен — очень сложный! Но самый красивый в мире. И сейчас я уже привык.

— Сколько ты зарабатывал?

— 20 тысяч рублей. Помогал другу, занимался разными вещами. У меня даже остались знакомые из тех, с кем я тогда пересекался. Когда я уже начал играть в РПЛ, они мне звонили и спрашивали: «Мамаду, это правда ты?» Раньше можно было купить себе еды на неделю за две тысячи рублей – мне хватало. Я и сейчас не позволяю себе дорогих покупок – откладываю деньги, потому что надо помогать семье. Родители — это золото. Повторюсь, понимал, что мне будет тяжело в России. Но я думал только о футболе, все мысли были связаны с любимым видом спорта. Был уверен, что смогу играть здесь на профессиональном уровне. И у меня получилось.