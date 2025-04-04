Губерниев: «Акрон» легкой добычей для «Краснодара» не будет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 23 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Акрон".

- Если "Краснодар" будет играть с ощущением, что это лёгкие три очка, то он не выиграет. "Акрон" покажет максимум готовности и лёгкой добычей для "Краснодара" не будет. Но понятно. что "Краснодар" является абсолютным фаворитом, - заявил Губерниев Metaratings

Встреча "Краснодара" и "Акрона" состоится завтра в 19:45. "Быки", набрав 49 очков в 22 матчах, лидируют в Российской Премьер-Лиге. Тольяттинцы занимают 9 строчку в таблице, имея в своем активе 25 очков в 22 играх.