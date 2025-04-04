Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира

Голкипер французского «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов показал, как в жизни выглядит трофей клубного чемпионата мира — 2025. Российский вратарь выложил видеоролик с трофеем в своём телеграм-канале.

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Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. В этом сезоне россиянин провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых шесть раз оставлял ворота «сухими». Кроме того, Матвей пропустил 10 голов.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. В первом матче турнира, 15 июля, «Интер Майами» встретится с египетским «Аль-Ахли». Из европейских команд первой начнёт путь на турнире мюнхенская «Бавария», которая в тот же день сыграет с клубом «Окленд Сити» из Новой Зеландии. Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский «Манчестер Сити».