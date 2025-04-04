Александр Мостовой: ЦСКА точно навяжет борьбу за тройку РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ПФК ЦСКА встретится с «Динамо». Московское дерби состоится в воскресенье, 6 апреля, на поле армейцев.

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