«Ман Сити» обвинил АПЛ в том, что «Арсенал» и другие клубы получают преимущество.

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Напомним, что «Манчестер Сити» начал судебный процесс с лигой в прошлом году после того, как две спонсорские сделки клуба, связанные с Абу-Даби, были заблокированы Премьер-лигой.

В рамках юридических разбирательств «горожане» обвинили АПЛ в искажении конкуренции, извлечении выгоды и получения несправедливого преимущества рядом клубов.

«Манчестер Сити» выступил с критикой в адрес лиги за попытку изменить правила, касающиеся спонсорских сделок, которые были признаны незаконными независимым трибуналом.

В письме в трибунал «Сити» назвал «Арсенал», «Брайтон», «Эвертон» и «Лестер» в качестве бенефициаров правил. Клуб настаивает на том, что эти клубы получили выгоду от огромных займов от своих владельцев.

«Ман Сити» утверждает, что займы акционеров, когда владельцы одалживают клубам деньги, на сотни миллионов фунтов в этих четырех клубах не рассматривались так же, как другие сделки с ассоциированными сторонами (APT), такие как спонсорские сделки с компаниями, связанными с владельцами клубов.

Однако трибунал, в состав которого входят три юриста, пришел к выводу, что эти правила «недействительны и не имеют исковой силы», и теперь клуб из Манчестера считает, что необходимо вернуться к правилам, действовавшим до 2021 года, пока вопросы не будут полностью решены.

«Сити» утверждает, что измененные правила Премьер-лиги продолжают «дискриминировать» других участников турнира, «не отвечают требованиям прозрачности, объективности, точности и пропорциональности и могут исказить конкуренцию».

Кроме того, «Ман Сити» раскритиковал 50-дневный льготный период, предоставленный клубам для конвертации акционерных займов в расходы на акционерный капитал, а также раскритиковал лигу за утверждение, что акционерные займы не нужно оценивать по справедливой рыночной стоимости так же, как другие сделки APT.

Так, «Сити» утверждает, что «Арсенал» получил выгоду от займов акционеров примерно на 259 миллионов фунтов в сезоне 2022/23, «Брайтон» – на 406,5 млн в сезоне-2021/22, «Эвертон» – на 450 млн в сезоне-2022/23, «Лестер» – на 265 млн в сезоне-2021/22.

В своем обращении «Сити» дал понять, что «дифференцированный подход» означает, что изменения правил «не устраняют, а, напротив, закрепляют дискриминационное и искажающее отношение, ранее выявленное трибуналом». Клуб добавляет:

«Это продолжающееся преференциальное и дискриминационное отношение к кредитам акционеров имеет целью и/или следствием искажение экономической конкуренции между клубами на затронутых рынках».

В «Ман Сити» также подвергли критике «неправильный и неадекватный способ», которым Премьер-лига пыталась ретроспективно оценить свободную рыночную стоимость акционерных займов. Клуб считает, что следовало проконсультироваться с независимыми экспертами.