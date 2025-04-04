Кевин Де Брейне покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

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Бельгийский полузащитник покинет клуб на правах свободного агента после 10 лет выступлений за «Сити». Де Брёйне провёл за команду 413 матчей, забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи. В составе «горожан» бельгиец выиграл 18 трофеев.

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.