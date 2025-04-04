Футболист «Реал» пригласил слепого мальчика-болельщика на матч клуба

Эдуардо Камавинга пригласил слепого мальчика, болеющего за «Реала», на матч.

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Cлепой от рождения Хорхе болеет за «Мадрид» и лично за Камавингу. Узнав его историю, французский полузащитник пригласил мальчика посетить матч Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (4:4, 1:0 – первый матч) на «Сантьяго Бернабеу».

Как пишет El Desmarque, Хорхе был очень обрадован, узнав, что Камавинга выйдет в стартовом составе. Его брат даже пошутил, что Карло Анчелотти тоже хотел сделать жест в адрес Хорхе. На что мальчик ответил, что он приехал сегодня, и тренер сказал ему, что француз будет в составе «всю игру».

Хорхе смог не только лично встретиться с игроком, но и разделить просмотр матча с младшим братом Камавинга, Селио. Его семья назвала этот день «незабываемым».

Мальчик также вручил несколько подарков Эдуардо: два письма, одно из которых было написано буквами, а другое – шрифтом Брайля, а также фотографию, которую они сделали вместе в Вальдебебасе.