Роман Орещук сравнил соперников сборной России с булками.

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Сборная России одержала восемь побед подряд с общим счетом 44:0. В последних BetBoom товарищеских матчах были разгромлены Гренада (5:0) и Замбия (5:0). В июне россияне сыграют с Нигерией и Беларусью.