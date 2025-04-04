«Какая там булка у России следующая, Нигерия? У нас все шансы попасть в историю рекордов, страна будет гордиться героями!» Орещук о соперниках сборной
Роман Орещук сравнил соперников сборной России с булками.
Сборная России одержала восемь побед подряд с общим счетом 44:0. В последних BetBoom товарищеских матчах были разгромлены Гренада (5:0) и Замбия (5:0). В июне россияне сыграют с Нигерией и Беларусью.
«Мы же идем на рекорд. Сборной России надо его побить. Мы же хотим мировые рекорды – больше всех матчей без поражений, больше всех забить, самая долгая сухая серия и победная серия. Видимо, и в сборную поэтому вызываются более атакующие футболисты, чем, например, Умяров. У нас победная серия. Какая булка у нас там следующая? Нигерия? Нигерия уже не та, что была раньше, где были легендарные игроки, которые творили чудеса на чемпионате мира, выходили из группы. Это уже совсем другая сборная. У нас есть все шансы продлить серию и попасть в историю рекордов. Страна будет гордиться героями!» – заявил бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Орещук.