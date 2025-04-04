Роналду может стать новым владельцем «Валенсии»

Хулиан Редондо написал, что Криштиану Роналду станет владельцем «Валенсии».

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Об этом колумнист Mundo Deportivo упомянул, говоря о финале Кубка Испании, где «Реал» сыграет против «Барселоны»

«Талант и качество – отличительные черты «Мадрида», гораздо более очевидные, чем его стиль игры. Анчелотти блистал с «галактикос», и добился успеха с Криштиану – следующим владельцем «Валенсии», если она останется в Ла Лиге. Он усилил бомбардирские способности Бензема, и продолжает выигрывать титулы и забивать голы с нынешними игрокам. «Барса» играет красивее? Да. Но «Мадрид» всегда здесь», – написал Редондо в своей колонке.

Однако затем журналистка Mundo Deportivo Паула Лерин из Валенсии дала понять, что у этой информации нет подтверждения.