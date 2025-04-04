Роналду может стать новым владельцем «Валенсии»

Роналду станет новым владельцем «Валенсии», написал колумнист Mundo Deportivo Редондо. Журналистка издания Лерин из Валенсии назвала это «сюрреалистичным и неправдоподобным»
Хулиан Редондо написал, что Криштиану Роналду станет владельцем «Валенсии».
Об этом колумнист Mundo Deportivo упомянул, говоря о финале Кубка Испании, где «Реал» сыграет против «Барселоны»
«Талант и качество – отличительные черты «Мадрида», гораздо более очевидные, чем его стиль игры. Анчелотти блистал с «галактикос», и добился успеха с Криштиану – следующим владельцем «Валенсии», если она останется в Ла Лиге. Он усилил бомбардирские способности Бензема, и продолжает выигрывать титулы и забивать голы с нынешними игрокам. «Барса» играет красивее? Да. Но «Мадрид» всегда здесь», – написал Редондо в своей колонке.
Однако затем журналистка Mundo Deportivo Паула Лерин из Валенсии дала понять, что у этой информации нет подтверждения.
«В последний месяц вновь появился слух, который всплывает время от времени: о возможной покупке «Валенсии» Криштиану Роналду. Основой для этих теорий послужили отношения между португальцем и владельцем Питером Лимом, однако ни сам игрок, ни его окружение не прокомментировали этот вопрос. И да, Питер Лим, который перед назначением своего сына новым президентом клуба, подтвердил в заявлении сингапурским газетам, что клуб не продается. Кажется сюрреалистичным и неправдоподобным, что Роналду захочет приобрести клуб в долгах и с обветшалым стадионом, который все еще нуждается в финансировании для завершения строительства. Однако первым авторитетным голосом, высказавшимся на эту тему, стал Хулиан Редондо в своей колонке в Mundo Deportivo. Между делом Редондо заявляет, что Криштиану станет «следующим владельцем «Валенсии», если она останется в Ла Лиге». Он первый испанский журналист, который открыто говорит об этом без домыслов, в качестве новости, а не слухов», – написала Лерин.