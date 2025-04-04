Тренер «Марселя» закрыл игроков на базе и отменил выходные

Роберто Де Дзерби с прошлой недели конфликтует с игроками «Марселя».

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После поражения от «Реймса» (1:3) в прошлую субботу футболистам было приказано провести ночь на тренировочной базе La Commanderie, сообщила La Provence. Тренерский штаб «Марселя» также объявил игрокам, что отменяет запланированные в воскресенье и понедельник выходные. Тогда между игроками и главным тренером произошел конфликт.

По данным L’Équipe, в понедельник Де Дзерби заявил футболистам, что не будет проводить тренировку. На это команда парировала: «Тогда мы тоже не будем тренироваться». Подчеркивается, что игроки «почувствовали себя брошенными» итальянским тренером.

Спортивному директору «Марселя» Мехди Бенатии пришлось вмешаться, чтобы разрядить обстановку. Он призвал игроков оправдать «финансовые инвестиции клуба в них». Однако некоторые футболисты выступили против, задавая вопрос, будут ли терпеть такое непредсказуемое руководство в таких клубах, как «Бавария» или «Ювентус», где ранее играл Бенатия.