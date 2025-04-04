Дзюба высказался о депрессии

Дзюба признал наличие депрессии, но заявил, что 95 из 100 человек ее придумывают.

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В 2023 году российский нападающий заявил, что депрессии не существует: «Терпеть не могу это слово. Все от безделья. Наши родители работали, у них было двое-трое детей. Времени на депрессии не было».

– Депрессия, панические атаки – знакомо тебе это?

– Я всегда привожу в пример наших родителей. Даже когда моя жена [говорит]: «Вот, я там это...» Я говорю: «Дорогая, ты замечательная мать, ты там это, но тебе помогает мама, у тебя есть помощница». Наши мамы работали, стирали вручную, драили полы, отца кормили. Они же как-то с этим всем справлялись.

Скажи нашим мамам или папам «депрессия». Они тебе скажут: «Ты что, полоумный, что ли, ##### (блин)? Какая тебе депрессия, #### (е-мое)? Иди, ##### (блин)».

Есть ли это? Есть. Но мне кажется, что стало очень много мнительного. Сидят люди, придумывают себе, ##### (блин): «Мне не хватает внимания».

Есть ли это? Да. Научно доказано? Да. Но я уверяю, что из 100 людей 95 сами себе придумали, что у них условная депрессия, – сказал 36-летний форвард «Акрона».