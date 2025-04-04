«Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче Молодежной футбольной лиги

Московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура Молодежной футбольной лиги.

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Артем Корнеев, также отличился Эльвин Данилов. На 89‑й минуте матча игрок железнодорожников Арсений Гердт не забил пенальти.

«Локомотив» набрал 6 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Ахмат» (1 балл) идет 15‑м

Молодежное п-во. 2025. Тур 04

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0 (1:0)

Голы: Данилов, 39. Корнеев, 63, 90.

Нереализованные пенальти: Гердт, 89.

Остальные результаты тура:

Дивизион А

«ЦСКА» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (0:0)

Голы: Данилов, 89.

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:3 (1:1)

Голы: Золотарёв, 17 (с пенальти). — Титов, 37, 65. Шевченко, 81 (с пенальти).

Удаления: Сайфутдинов, 60.