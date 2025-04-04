УЕФА вынес наказание для Мбаппе и его одноклубников

УЕФА на официальном сайте сообщил о решении по делу футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Антонио Рюдигера и Даниеля Себальоса, которые ранее были обвинены в неподобающем поведении во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 4:2 пен.).

Рюдигер оштрафован на € 40 тыс., Мбаппе — на € 30 тыс. Также оба футболиста получили дисквалификацию на один матч условно (в турнире под эгидой УЕФА). Она станет реальной в случае, если они вновь проявят неподобающее поведение в течение года.

Себальос получил штраф в размере штраф 20 тыс., без дисквалификации.