Назван лучший футболист «Зенита» в марте

Полузащитник Густаво Мантуан признан лучшим игроком «Зенита» в марте, сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

В марте 23‑летний бразилец провел пять матчей во всех турнирах, забил мяч и отдал голевую передачу.

«Зенит» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В субботу команда Сергея Семака сыграет с московским «Локомотивом» в матче 23‑го тура.

Прямую трансляцию игры смотрите с 17:00 на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.