Анчелотти высказался о неудаче Ла Лиги с отзывом регистрации у Ольмо и Виктора

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с регистрацией футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Вчера, 3 апреля, Высший совет по спорту (CSD) сообщил, что эти игроки останутся зарегистрированными до конца нынешнего сезона, несмотря на протест Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

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– Почему другие клубы не возмущаются из-за этой ситуации, как это сделали в январе «Севилья», «Атлетико» и «Атлетик»?

– Существует свобода слова. Если кто-то не хочет говорить об этом, значит, не хочет. Для меня это не проблема.

– Фальсифицирует ли Ла Лигу решение о регистрации Дани Ольмо?

– Нет, я так не думаю, — сказал Анчелотти на пресс-конференции.