«Леон» обратился в CAS после отстранения от КЧМ

«Леон» и «Пачука» подали апелляции на отстранение первого от участия в КЧМ.

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Ранее «Леон» был исключен из клубного чемпионата мира за нарушение правила владения клубами. Мексиканский клуб вместе с «Пачукой» принадлежат компании Grupo Pachuca. Согласно правилам, клубы, которые принадлежат одному владельцу или юридическому лицу, не могут участвовать в соревновании.

Сегодня CAS зарегистрировал отдельные апелляции двух клубов по данному вопросу. Их рассмотрение может состояться начиная с 5 мая.

Также CAS рассматривает жалобу «Алахуэленсе». Коста-риканский клуб ссылается на то, что участие «Леона» нарушает регламент ФИФА, и утверждает, что они должны получить место на турнире вместо него. Слушание по этому делу состоится в Мадриде 23 апреля.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля.