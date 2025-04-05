Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку монегасков на матч 28-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Игра состоится сегодня, 5 апреля, и пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

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Напомним, Головин получил повреждение в стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) в феврале и пропустил несколько недель. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.