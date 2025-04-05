«Нефтехимик» победил «Чайку» в Первой лиге, играя с восьмой минуты в большинстве

Завершился матч 27-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Чайкой». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Олейкина из Сочи. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На восьмой минуте защитник «Чайки» Дмитрий Пивоваров получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 27-й минуте полузащитник «Нефтехимика» Нури Абдоков вывел свою команду вперёд. На 38-й минуте хавбек «Чайки» Муслим Бамматгереев сравнял счёт. На 87-й минуте вышедший на замену нападающий Рашид Магомедов принёс «Нефтехимику» победу.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками в 27 матчах. «Чайка» располагается на 14-й строчке, у команды 30 очков.