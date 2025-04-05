"Факел" и "Ахмат" не выявили победителя

Матч 23 тура РПЛ между "Факелом" и "Ахматом" завершился безголевой ничьей. Воронежский "Факел" не сумел одолеть грозненский "Ахмат" в домашнем матче 23 тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0. "Факел" остался на 16 месте, в то время как "Ахмат" поднялся на 13-ю строчку.

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Факел - Ахмат 0:0

"Факел": Гудиев, Дзиов, Сенхаджи, Божин, Якимов (Мертенс, 14), Квеквескири, Ломовицкий (Гиоргобиани, 66), Браими, Альшин (Калинин, 66), Ильин, Каштанов (Пуси, 88).

"Ахмат": Шелия, Адамов, Гандри, Ибишев, Тодорович, Камилов, Исмаэл, Самородов (Зорин, 86), Талал (Бериша, 74), Садулаев, Мелкадзе.

Предупреждения: Мелкадзе, 30, Камилов, 32, Исмаэл, 88.